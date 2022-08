Bebe Vio: «Vado a fare un tuffo, torno subito». La foto con le protesi sul lettino conquista i social (Di venerdì 12 agosto 2022) Sdraio, telo rosa, un telefono e due protesi. L’ironia di Bebe Vio scatena il web. Anche per la campionessa paralimpica iniziano le vacanze e, di fronte a sabbia e mare tira fuori il meglio di sè. Con un post su Instagram, Bebe ha pubblicato uno scatto in cui si vede un lettino in spiaggia coperto da un telo mare pink, con sopra le protesi delle sue braccia. In alto, un cartello con la scritta “torno subito”. «Io Vado a farmi un tuffo… torno subito!» scrive la schermitrice annuciando il meritato periodo di stop. Pioggia di commenti sotto il post. Amici vip come Katia Folesa e l’attore Luca Capuano hanno commentato con emoticon sorridenti: «Geniale!» e ancora «Mi sento maleeeeeeee!!!!!». Anche fan e ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 12 agosto 2022) Sdraio, telo rosa, un telefono e due. L’ironia diVio scatena il web. Anche per la campionessa paralimpica iniziano le vacanze e, di fronte a sabbia e mare tira fuori il meglio di sè. Con un post su Instagram,ha pubblicato uno scatto in cui si vede unin spiaggia coperto da un telo mare pink, con sopra ledelle sue braccia. In alto, un cartello con la scritta “”. «Ioa farmi un!» scrive la schermitrice annuciando il meritato periodo di stop. Pioggia di commenti sotto il post. Amici vip come Katia Folesa e l’attore Luca Capuano hanno commentato con emoticon sorridenti: «Geniale!» e ancora «Mi sento maleeeeeeee!!!!!». Anche fan e ...

