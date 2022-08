Beach Party, pace fatta tra Jova e Tozzi (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo la lettera del professore e la replica di Lorenzo i due si scrivono sui social: «Beviamoci una birra insieme» Leggi su lastampa (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo la lettera del professore e la replica di Lorenzo i due si scrivono sui social: «Beviamoci una birra insieme»

enpaonlus : Jova Beach Party a Viareggio, polemiche per il concerto: 'Non farlo sulla spiaggia' - Cronaca - Crescono le proteste - Agenzia_Ansa : Non si placano le polemiche intorno a Lorenzo Jovanotti. Per Italia Nostra la località scelta per il concerto a Via… - petergomezblog : Jova Beach Party, è ancora polemica: “A Roccella ballerai sui nidi di caretta caretta, spianati dalle tue ruspe”. M… - StefanoPeroni1 : RT @confundustria: #LavoroNero Jovanotti 'qui è tutto in regola'. Jova Beach Party, 87.000€ di multa dagli ispettori del lavoro. - just__sara_ : RT @confundustria: #LavoroNero Jovanotti 'qui è tutto in regola'. Jova Beach Party, 87.000€ di multa dagli ispettori del lavoro. -