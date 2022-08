Anne Heche “non ha speranze di sopravvivere”: l’attrice in condizioni gravissime dopo l’incidente (Di venerdì 12 agosto 2022) Coinvolta in un incidente mentre era alla guida della sua auto lo scorso 5 agosto, Anne Heche era da subito apparsa in condizioni critiche. Entrata in coma, da allora vive attaccata a dei macchinari, che la famiglia ha annunciato di voler staccare. “Non ci sono speranze che sopravviva”, infatti, e i suoi organi verranno donati, come da volontà della stessa attrice. Anne Heche gravissima: l’incidente l’attrice era stata coinvolta in un tragico incidente la scorsa settimana. La dinamica non è stata chiarita del tutto, ma Anne Heche si trovava a bordo di una Mini Cooper blu, quando si è scontrata contro una casa. È possibile che l’auto viaggiasse ad alta velocità e che l’attrice abbia perso il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 agosto 2022) Coinvolta in un incidente mentre era alla guida della sua auto lo scorso 5 agosto,era da subito apparsa incritiche. Entrata in coma, da allora vive attaccata a dei macchinari, che la famiglia ha annunciato di voler staccare. “Non ci sonoche sopravviva”, infatti, e i suoi organi verranno donati, come da volontà della stessa attrice.gravissima:era stata coinvolta in un tragico incidente la scorsa settimana. La dinamica non è stata chiarita del tutto, masi trovava a bordo di una Mini Cooper blu, quando si è scontrata contro una casa. È possibile che l’auto viaggiasse ad alta velocità e cheabbia perso il ...

