Aida Yespica in palestra è pazzesca | il mini top regge a stento il décolleté

(Di venerdì 12 agosto 2022) Super seducente e incantevolefa impazzire i fan durante l’allenamento, l’outfit sportivo mette in risalto curve mozzafiato, è fantastica In forma smagliante e più bella che maiha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

GossipNews_it : Aida Yespica dimagrita di 10 chili a causa del Covid: la foto - asciugalacrime : Scrivere che il piano B di Ilic è Lo Celso è un po’ come dire che il piano B di Aida Yespica è Belen - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Aida Yespica perde 10 chili a causa del Covid, il selfie infiamma i follower #aidayespica - MediasetTgcom24 : Aida Yespica perde 10 chili a causa del Covid, il selfie infiamma i follower #aidayespica - ParliamoDiNews : Aida Yespica shock: `Ho perso 10 kg...` E le foto spopolano sul Web - -

Fortementein.com

Come fa notare la pagina Instagram The Pipol Tv, fra le righe del messaggio, sono le generazioni che cambiano: ' Se ieri scrivevamo di Belen Rodriguez,o Claudia Galanti che avevano ...La showgirl venezuelana posta lo scatto sexy su ... Aida Yespica, madre distrutta dal dolore, "Scoppiata a piangere". Dramma incredibile Super seducente e incantevole Aida Yespica fa impazzire i fan durante l'allenamento, l'outfit sportivo mette in risalto curve mozzafiato, è fantastica.Il prossimo 20 agosto 2022, in occasione della XVII edizione del VENUS TALENT SHOW ed il Galà del Premio, che si terrà domenica 20 agosto ore 21:30 in piazza della Repubblica ad Ortona a mare (Chieti) ...