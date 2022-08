6 italiani su 10 partono ad agosto (Di venerdì 12 agosto 2022) MILANO – 6 italiani su 10 si concedono una vacanza ad agosto. A tracciare un bilancio è il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo Vamonos-Vacanze.it, che lo scorso 10 agosto ha intervistato un campione di 2 mila viaggiatori di entrambi i sessi. Dal sondaggio, risulta che per l’estate 2022 agli italiani piace tornare nelle mete nazionali già visitate (62%), scegliendo tendenzialmente località all’interno della propria regione o in quelle limitrofe e privilegiando l’uso della macchina, il mezzo utilizzato dal 54% del campione intervistato da Vamonos-Vacanze.it per raggiungere le località di vacanza. Insomma vince la vacanza a chilometri zero, ad eccezione però di Puglia, Sardegna e Sicilia che – secondo quanto osservano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it – continuano ad attirare viaggiatori da tutto il ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 12 agosto 2022) MILANO – 6su 10 si concedono una vacanza ad. A tracciare un bilancio è il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo Vamonos-Vacanze.it, che lo scorso 10ha intervistato un campione di 2 mila viaggiatori di entrambi i sessi. Dal sondaggio, risulta che per l’estate 2022 aglipiace tornare nelle mete nazionali già visitate (62%), scegliendo tendenzialmente località all’interno della propria regione o in quelle limitrofe e privilegiando l’uso della macchina, il mezzo utilizzato dal 54% del campione intervistato da Vamonos-Vacanze.it per raggiungere le località di vacanza. Insomma vince la vacanza a chilometri zero, ad eccezione però di Puglia, Sardegna e Sicilia che – secondo quanto osservano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it – continuano ad attirare viaggiatori da tutto il ...

Lopinionista : 6 italiani su 10 partono ad agosto - F4U5T1NH0 : @SalandinS Sai perché? 1Rivendere italiani è più difficile; quest'anno è la 1ª volta che partono in così tanti(e no… - stefyfu29 : @AlfioKrancic Ciao Alfio. Di solito sono quelli sani che partono per 'trovare fortuna' se nel tuo paese non c'è la… - patrizia : RT @PattyPeixinha: Partono le cause legali, è l'inizio della fine. Per quanto ancora i transattivisti italiani ci spiegheranno che la Tavis… - PattyPeixinha : Partono le cause legali, è l'inizio della fine. Per quanto ancora i transattivisti italiani ci spiegheranno che la… -