Vitalizi in Trentino Alto Adige, da oltre 2 anni 17 ex consiglieri si rifiutano di rimborsare migliaia di euro. E il Consiglio? Non interviene (Di giovedì 11 agosto 2022) Da due anni e mezzo 17 ex consiglieri della Regione Trentino Alto Adige si rifiutano di rimborsare alle casse pubbliche quanto hanno ricevuto sotto forma di Vitalizi o di liquidazioni di fine mandato, cifre maggiorate e poi ridotte in base a una sentenza del Tar di Trento, cui è seguito un pronunciamento da parte della Corte Costituzionale. Sostengono di non disporre più di tali cifre, a loro dire percepite regolarmente. Diego Nicolini, consigliere provinciale Altoatesino dei Cinquestelle, ha presentato una interrogazione scritta al presidente del Consiglio regionale, Sepp Noggler. Ma ha ricevuto una risposta interlocutoria, che non chiarisce perché a distanza di così tanto tempo non si sia dato corso alla sentenza e ...

