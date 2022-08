Vaiolo, è allarme in Italia: fate attenzione a questi sintomi. Ecco dov’è più diffuso (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Vaiolo delle scimmie è un’infezione virale che viene trasmessa dagli animali all’uomo, causata dal monkeypox virus appartenente alla famiglia Poxviridae (la stessa del Vaiolo). I casi nel mondo si moltiplicano e cresce il timore degli esperti, che rivelano quelli che sono i sintomi a cui prestare attenzione. Identificato per la prima volta nel 1970 nei villaggi rurali delle zone delle foreste pluviali dell’Africa centrale e occidentale, il Vaiolo delle scimmie continua ad essere presente ancora oggi in quelle stesse zone e non solo. Il 23 luglio del 2022 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il “monkeypox” è un’emergenza di salute pubblica internazionale. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> allarme in Italia, nuovo ... Leggi su tvzap (Di giovedì 11 agosto 2022) Ildelle scimmie è un’infezione virale che viene trasmessa dagli animali all’uomo, causata dal monkeypox virus appartenente alla famiglia Poxviridae (la stessa del). I casi nel mondo si moltiplicano e cresce il timore degli esperti, che rivelano quelli che sono ia cui prestare. Identificato per la prima volta nel 1970 nei villaggi rurali delle zone delle foreste pluviali dell’Africa centrale e occidentale, ildelle scimmie continua ad essere presente ancora oggi in quelle stesse zone e non solo. Il 23 luglio del 2022 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il “monkeypox” è un’emergenza di salute pubblica internazionale. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>in, nuovo ...

