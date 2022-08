Vaiolo delle scimmie, Oms: “Nell’ultima settimana in tutto il mondo +19% di casi” (Di giovedì 11 agosto 2022) I casi confermati di Vaiolo delle scimmie dal primo gennaio al 7 agosto in ottantanove Paesi, sono 27.814. I decessi invece, sono 11. Secondo i dati dell’ultimo bollettino dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Nell’ultima settimana di monitoraggio, che a dal primo al 7 agosto, i casi in tutto il mondo sono cresciuti del 19%, raggiungendo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Iconfermati didal primo gennaio al 7 agosto in ottantanove Paesi, sono 27.814. I decessi invece, sono 11. Secondo i dati dell’ultimo bollettino dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms),di monitoraggio, che a dal primo al 7 agosto, iinilsono cresciuti del 19%, raggiungendo L'articolo proviene da Inews24.it.

