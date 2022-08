Uomini e Donne, la confessione che spezza il cuore: “Non uscivo di casa…” | Fan sconvolti (Di giovedì 11 agosto 2022) Volto noto a tutti i fan di Uomini e Donne che, questa volta, non ha problemi d’amore. Le sue sono parole taglienti, il dramma Una nota protagonista di Uomini e Donne ha fatto una confessione non solo inaspettata, ma anche molto dolorosa per tutti coloro che la hanno ascoltata. Ecco di chi si tratta nello specifico. Nel corso dell’ultima edizione del famoso dating show di Canale 5, condotta da Maria De Filippi, il pubblico di U&D ha avuto modo di conoscere tantissimi personaggi differenti. Ci sono dei personaggi che non hanno ottenuto il successo sperato, non rimanendo Nel cuore dei telespettatori. Poi, ovviamente, c’è chi ci è riuscito. Altri hanno fatto in modo di attirare totalmente l’attenzione su di sé e le approvazioni dei fan, diventato i beniamini dello ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 agosto 2022) Volto noto a tutti i fan diche, questa volta, non ha problemi d’amore. Le sue sono parole taglienti, il dramma Una nota protagonista diha fatto unanon solo inaspettata, ma anche molto dolorosa per tutti coloro che la hanno ascoltata. Ecco di chi si tratta nello specifico. Nel corso dell’ultima edizione del famoso dating show di Canale 5, condotta da Maria De Filippi, il pubblico di U&D ha avuto modo di conoscere tantissimi personaggi differenti. Ci sono dei personaggi che non hanno ottenuto il successo sperato, non rimanendo Neldei telespettatori. Poi, ovviamente, c’è chi ci è riuscito. Altri hanno fatto in modo di attirare totalmente l’attenzione su di sé e le approvazioni dei fan, diventato i beniamini dello ...

DarioNardella : #11agosto 1944, ore 7. #Firenze si sveglia con i rintocchi della martinella. La città è libera dal nazifascismo g… - pdnetwork : Parità di stipendio tra donne e uomini? Per la destra la risposta è sempre stata no! Grazie al PD oggi l’Italia ha… - pdnetwork : Stesso lavoro, stesse retribuzioni: la nostra battaglia per la parità salariale tra donne e uomini. La voce dei… - ehiwasilewski : RT @chasingthestars: Comunque le donne quando si lasciano hanno sempre un glow up pazzesco mentre gli uomini diventano più brutti da cosa d… - SOFTLOU1S : RT @lnclt_dulac: ma perché difendere enrico stylo bic quando c'è benedict cumberbatch che ha dichiarato che rifiuta ogni progetto dove le d… -