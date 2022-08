Uomini e Donne: che fine ha fatto Gero Natale? (Di giovedì 11 agosto 2022) Vi ricordate del timido e affascinante Gero Natale? Il cavaliere abbandonò gli studi di Uomini e Donne nel corso della scorsa edizione. Gero Natale – classe 1984 – deve la sua notorietà al noto dating show condotto da Maria De Filippi; nello specifico facciamo riferimento proprio alla scorsa stagione di Uomini e Donne, conclusa con una puntata tragica i cui protagonisti sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tornando al cavaliere siciliano, la sua presenza ha fatto sicuramente meno rumore, tanto che venne apprezzato proprio per il carattere pacato, gentile e particolarmente educato. Gero Natale (Today)All’interno del programma, Gero frequentò per un periodo ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 agosto 2022) Vi ricordate del timido e affascinante? Il cavaliere abbandonò gli studi dinel corso della scorsa edizione.– classe 1984 – deve la sua notorietà al noto dating show condotto da Maria De Filippi; nello specifico facciamo riferimento proprio alla scorsa stagione di, conclusa con una puntata tragica i cui protagonisti sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tornando al cavaliere siciliano, la sua presenza hasicuramente meno rumore, tanto che venne apprezzato proprio per il carattere pacato, gentile e particolarmente educato.(Today)All’interno del programma,frequentò per un periodo ...

