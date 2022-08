Un cappuccino con Sconcerti: Allegri è diventato un palleggiatore, ma col possesso palla non si vince più. Servono nuove idee, anche il contropiede | Primapagina (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 08:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Quello che spero dal campionato è che si abbandoni un po’ il possesso palla. Sono poco guardabili le squadre, e sono tante, che tengono il pallone per tre minuti, fanno venti passaggi al portiere e non fanno un tiro buono. Una cosa è preparare un’azione, altra è pensare di vincere tenendo la palla. Non c’è nessuna statistica in giro che lo certifichi. La Juve contro l’Atletico Madrid ha tenuto la palla per il 55% del tempo, ha fatto cento passaggi corretti più dell’Atletico e ha preso quattro gol. E’ solo l’ultimo esempio. Ascolta “Juve, Allegri è diventato un palleggiatore” su Spreaker. Siamo a dodici anni dall’invenzione del tiki taka, nel calcio ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 08:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Quello che spero dal campionato è che si abbandoni un po’ il. Sono poco guardabili le squadre, e sono tante, che tengono il pallone per tre minuti, fanno venti passaggi al portiere e non fanno un tiro buono. Una cosa è preparare un’azione, altra è pensare dire tenendo la. Non c’è nessuna statistica in giro che lo certifichi. La Juve contro l’Atletico Madrid ha tenuto laper il 55% del tempo, ha fatto cento passaggi corretti più dell’Atletico e ha preso quattro gol. E’ solo l’ultimo esempio. Ascolta “Juve,un” su Spreaker. Siamo a dodici anni dall’invenzione del tiki taka, nel calcio ...

