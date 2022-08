Turista australiano in scooter tra gli scavi di Pompei (Di giovedì 11 agosto 2022) L’uomo, fermato dai carabinieri, si è difeso spiegando di non sapere che l’ingresso in scooter nell’area archeologica di Pompei fosse vietato. Per il Turista è scattata una denuncia Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 agosto 2022) L’uomo, fermato dai carabinieri, si è difeso spiegando di non sapere che l’ingresso innell’area archeologica difosse vietato. Per ilè scattata una denuncia

