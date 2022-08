Terremoto Royal Family | “Incassava denaro dall’estero” | il trono di Elisabetta trema

Leggi su direttanews

(Di giovedì 11 agosto 2022) C’è paura a Buckingham Palace, la Reginadovrà sbrogliare anche quest’altro problema adesso che ha mente lucida Regina(Ansafoto)La monarchia inglese continua a perdere quota giorno per giorno, laha grandi responsabilità ma negli ultimi tempi un alone buio sembra aver avvolto il Palazzo. La Reginainizia ad avere i primi problemi di salute e la successione alpotrebbe avvenire già tra qualche anno, lane è consapevole, per questo c’è un gran trambusto a Londra. Seguendo le regole ildovrebbe essere ceduto a Carlo, figlio diretto della Regina, ma non è detto che le cose andranno così. Il volto di Carlo non è molto amato: prima lo scandalo di Lady D., poi la non ...