Scoperta piantagione di marijuana nella vigna. Arrestati i “coltivatori” (Di giovedì 11 agosto 2022) Non solo uva, ma anche cannabis indica coltivata nella vigna. È quanto hanno scoperto i Carabinieri ieri pomeriggio, alla vigilia della notte di San Lorenzo, nel corso di un blitz a sorpresa su un terreno di circa un ettaro nelle campagne di Laterza. I militari della locale Stazione e del Nucleo Operativo della Compagnia di Castellaneta hanno colto tre persone del luogo, un cinquantenne proprietario del terreno e due suoi complici di cinquantuno e quarantasei anni, già noti alle FF.PP., intente nelle fasi di raccolta di piante da una coltivazione di cannabis indica. nella circostanza i tre, al riparo da occhi indiscreti poiché sotto un tendone di uva da tavola, che serviva loro anche da copertura per l’attività illecita, stavano estirpando le piante di marijuana presenti in mezzo ai filari della vigna, ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 11 agosto 2022) Non solo uva, ma anche cannabis indica coltivata. È quanto hanno scoperto i Carabinieri ieri pomeriggio, alla vigilia della notte di San Lorenzo, nel corso di un blitz a sorpresa su un terreno di circa un ettaro nelle campagne di Laterza. I militari della locale Stazione e del Nucleo Operativo della Compagnia di Castellaneta hanno colto tre persone del luogo, un cinquantenne proprietario del terreno e due suoi complici di cinquantuno e quarantasei anni, già noti alle FF.PP., intente nelle fasi di raccolta di piante da una coltivazione di cannabis indica.circostanza i tre, al riparo da occhi indiscreti poiché sotto un tendone di uva da tavola, che serviva loro anche da copertura per l’attività illecita, stavano estirpando le piante dipresenti in mezzo ai filari della, ...

