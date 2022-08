Roma, salvato l’uomo incastrato nel tunnel vicino a due banche. Giallo sullo scavo: l’ipotesi del colpo a Ferragosto (Di giovedì 11 agosto 2022) È stato estratto dal tunnel profondo almeno cinque metri in cui era rimasto incastrato l’uomo che da ore i vigili del fuoco stavano soccorrendo in via Innocenzo XVI nel quartiere Aurelio di Roma. Si tratterebbe di un uomo di 50 anni, secondo il Corriere della Sera, rimasto sommerso dalla terra che gli è crollata addosso. Per salvarlo è stata usata anche una ruspa, che ha allargato il varco che si era aperto sulla strada. l’uomo pare stesse scavando il cunicolo assieme ad altre tre persone Il tunnel partiva da un negozio sfitto. In zona, a qualche centinaio di metri, ci sono due banche. Gli inquirenti sospettano che i quattro facciano parte di una band di ladri che stavano preparando un colpo in uno dei caveau vicini. l’ipotesi è ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) È stato estratto dalprofondo almeno cinque metri in cui era rimastoche da ore i vigili del fuoco stavano soccorrendo in via Innocenzo XVI nel quartiere Aurelio di. Si tratterebbe di un uomo di 50 anni, secondo il Corriere della Sera, rimasto sommerso dalla terra che gli è crollata addosso. Per salvarlo è stata usata anche una ruspa, che ha allargato il varco che si era aperto sulla strada.pare stesse scavando il cunicolo assieme ad altre tre persone Ilpartiva da un negozio sfitto. In zona, a qualche centinaio di metri, ci sono due. Gli inquirenti sospettano che i quattro facciano parte di una band di ladri che stavano preparando unin uno dei caveau vicini.è ...

