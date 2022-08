Roma-Lido, sospesi i lavori per una settimana: corse serali regolari sull’intera tratta (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, trasporti. Non solo disagi, rallentamenti, corse sospese e chi più ne ha più ne metta. Alle volte per i pendolari ci sono anche delle buone notizie. Infatti, dal 13 al 20 agosto i lavori sulla MetRomare — ex Roma Lido — saranno sospesi e per una settimana il servizio serale sull’intera tratta tornerà regolare. Leggi anche: Roma Lido, l’annuncio di Zingaretti: «Addio trenino Atac, nasce MetRomare» Trasporti, servizio serale regolare sulla Roma-Lido per 7 giorni Dunque per via della sospensione dei lavori il servizio sulla MetRomare nelle ore serali tornerà regolare con le ultime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022), trasporti. Non solo disagi, rallentamenti,sospese e chi più ne ha più ne metta. Alle volte per i pendolari ci sono anche delle buone notizie. Infatti, dal 13 al 20 agosto isulla Metre — ex— sarannoe per unail servizio seraletornerà regolare. Leggi anche:, l’annuncio di Zingaretti: «Addio trenino Atac, nasce Metre» Trasporti, servizio serale regolare sullaper 7 giorni Dunque per via della sospensione deiil servizio sulla Metre nelle oretornerà regolare con le ultime ...

