Rai – Venerato: “Tutto fatto col Verona, Simeone è del Napoli” (Di giovedì 11 agosto 2022) Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Napoli, l’annuncio viene dato da Ciro Venerato esperto di mercato della Rai. In queste ore anche Sky ha dato per fatto l’accordo tra Napoli e Verona per il giocatore argentino, che in queste settimane ha rifiutato diverse proposte pur di vestire la maglia azzurra, tra cui anche quelle di squadre importanti come il Borussia Dortmund. Ciro Venerato dà per fatto l’accordo tra Napoli e Verona per Simeone: “Il Verona ha accettato la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro proposta dal Napoli. Il club azzurro verserà poi un’altra tranche di 13 milioni di euro più 1 di bonus per il saldo. Nell’accordo c’è anche l’obbligo di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022) Giovanniè un nuovo giocatore del, l’annuncio viene dato da Ciroesperto di mercato della Rai. In queste ore anche Sky ha dato perl’accordo traper il giocatore argentino, che in queste settimane ha rifiutato diverse proposte pur di vestire la maglia azzurra, tra cui anche quelle di squadre importanti come il Borussia Dortmund. Cirodà perl’accordo traper: “Ilha accettato la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro proposta dal. Il club azzurro verserà poi un’altra tranche di 13 milioni di euro più 1 di bonus per il saldo. Nell’accordo c’è anche l’obbligo di ...

