Policlinico di Bari | rimosso tumore al cervello a dodicenne rimasto sveglio durante l’operazione Con successo

Awake surgery. L'équipe guidata dal professor Francesco Signorelli ha compiuto questo tipo di intervento, con il paziente sveglio e vigile, per rimuovere un tumore dal cervello di un ragazzino di dodici anni. Operazione svolta al Policlinico di Bari, con successo. Il paziente, durante l'intervento, era appunto sveglio ed ha risposto anche a domande dei componenti l'équipe medica guidata dal direttore del dipartimento di neurochirurgia universitaria.

