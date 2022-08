Nuoto, Europei 2022: Gran Bretagna salva di un soffio nella 4×200 sl, ma l’Italia ci crede. Come cambieranno le staffette (Di giovedì 11 agosto 2022) Primo giorno di medaglie negli Europei 2022 di Nuoto a Roma. nella piscina del Foro Italico assisteremo al day-1 di Finali e tra queste c’è attesa per l’atto conclusivo della 4×200 stile libero uomini. l’Italia è entrata con il miglior tempo di 7:09.03 a precedere la Francia (7:09.59) e la Germania (7:14.27). Una batteria che dovrebbe aver portato al quartetto che andrà a caccia delle medaglie. I prescelti dovrebbero essere Gabriele Detti, Lorenzo Galossi, Marco De Tullio e Stefano Di Cola. Un poker di atleti particolarmente compatto che vuol far sognare il pubblico romano. Chi saranno i principali rivali? Sulla carta la Gran Bretagna dovrebbe essere la miglior compagine, considerando la forza del suo roster titolare, ma le assenze non sono affatto ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Primo giorno di medaglie neglidia Roma.piscina del Foro Italico assisteremo al day-1 di Finali e tra queste c’è attesa per l’atto conclusivo dellastile libero uomini.è entrata con il miglior tempo di 7:09.03 a precedere la Francia (7:09.59) e la Germania (7:14.27). Una batteria che dovrebbe aver portato al quartetto che andrà a caccia delle medaglie. I prescelti dovrebbero essere Gabriele Detti, Lorenzo Galossi, Marco De Tullio e Stefano Di Cola. Un poker di atleti particolarmente compatto che vuol far sognare il pubblico romano. Chi saranno i principali rivali? Sulla carta ladovrebbe essere la miglior compagine, considerando la forza del suo roster titolare, ma le assenze non sono affatto ...

LiaCapizzi : L'Italia (piscina & mare) più forte di sempre. Con Paltrinieri uomo copertina. Con Scozzoli capitano (bentornato)… - RaiSport : Europei di #nuoto #Roma2022 e #EuropeanChampionships di Monaco al via. Segui tutte le gare in diretta giovedì… - OA_Sport : #NUOTO La Gran Bretagna entra per un soffio in Finale nella 4x200 sl e potrà mettere dentro atleti importanti al po… - annapacifico9 : RT @UnipolSai_CRP: ??11-21/8 ??Foro Italico | Roma IMMERGETEVI INSIEME A NOI NEGLI EUROPEI DI NUOTO IN UNA CITTA' SENZA TEMPO, EMOZIONI CHE… - infoitsport : Nuoto, via agli Europei a Roma -