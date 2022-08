"Non andate in ferie?". Conte chiede e De Angelis lo polverizza: botta e risposta su La7 (Di giovedì 11 agosto 2022) botta e risposta ironico a La Corsa al Voto, il talk politico in onda mercoledì 10 agosto su La7. Qui, tra i protagonisti c'è Giuseppe Conte. È lui a essere invitato da Paolo Celata in vista del voto del 25 settembre. Ed è sempre lui a discutere con il giornalista Alessandro De Angelis. "Accetterebbe dei duelli con i suoi avversari, visto che ha detto 'confrontiamoci con tutti'?", chiede quest'ultimo mentre il leader del Movimento 5 Stelle replica: "Io spero che si possa parlare di temi, di programmi e non di polemiche. Assolutamente". "Noi siamo qui fino ad agosto", prosegue De Angelis". "Ma come - dice stupito l'ex presidente del Consiglio -. Non avete ferie?". Immediata la risposta del giornalista con cui zittisce l'interlocutore: "Ma ce le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022)ironico a La Corsa al Voto, il talk politico in onda mercoledì 10 agosto su La7. Qui, tra i protagonisti c'è Giuseppe. È lui a essere invitato da Paolo Celata in vista del voto del 25 settembre. Ed è sempre lui a discutere con il giornalista Alessandro De. "Accetterebbe dei duelli con i suoi avversari, visto che ha detto 'confrontiamoci con tutti'?",quest'ultimo mentre il leader del Movimento 5 Stelle replica: "Io spero che si possa parlare di temi, di programmi e non di polemiche. Assolutamente". "Noi siamo qui fino ad agosto", prosegue De". "Ma come - dice stupito l'ex presidente del Consiglio -. Non avete?". Immediata ladel giornalista con cui zittisce l'interlocutore: "Ma ce le ...

