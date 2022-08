No, secondo l’Ema a maggio 2022 i vaccini anti-Covid non hanno provocato «oltre 10.000 decessi» (Di giovedì 11 agosto 2022) Il 9 agosto 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di un cartellone pubblicitario su cui sono riportati dati relativi ai vaccini anti-Covid: più di 1 milione e 300 mila effetti avversi e oltre 10.000 decessi. Questi dati, si legge sempre sul cartellone, sarebbero aggiornati al 28 maggio 2022 e la fonte sarebbe l’Agenzia europea per i medicinali (Ema). L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Rotatoria Via Bergamo – Via Castelleone…. Oggi!!!». Il cartellone è reale, ma veicola una notizia fuorviante perché presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione. Innanzitutto, tramite la ricerca delle due strade indicate nel commento del post oggetto di analisi siamo riusciti a ... Leggi su facta.news (Di giovedì 11 agosto 2022) Il 9 agostosu Facebook è stata pubblicata la foto di un cartellone pubblicitario su cui sono riportati dati relativi ai: più di 1 milione e 300 mila effetti avversi e10.000. Questi dati, si legge sempre sul cartellone, sarebbero aggiornati al 28e la fonte sarebbe l’Agenzia europea per i medicinali (Ema). L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Rotatoria Via Bergamo – Via Castelleone…. Oggi!!!». Il cartellone è reale, ma veicola una notizia fuorviante perché presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione. Innanzitutto, tramite la ricerca delle due strade indicate nel commento del post oggetto di analisi siamo riusciti a ...

Orazio1994 : @ema_urz @Bresingar_ Considerando che stiamo mandando via tutte le zavorre. Un anno di contratto a 10mln l anno gli… - radiosilvana : RT @EnricoFarm: @radiosilvana Ho guardato stamattina l'ultimo report sulla sicurezza dei vaccini di EMA (quello segreto secondo i novax). C… - EnricoFarm : @radiosilvana Ho guardato stamattina l'ultimo report sulla sicurezza dei vaccini di EMA (quello segreto secondo i n… - ema_sct : RT @andreozzi93: Secondo me de ligt si starà già mangiando le mani di stare in una squadra che vince con 10 gol di scarto tutte le partite… - TerrinoniL : Miocardite possibile effetto collaterale del vaccino Novavax secondo l’Ema -