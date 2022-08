discoradioIT : ‘Ndrangheta, Vittorio Raso estradato in Italia e arrestato - CorriereTorino : ‘Ndrangheta, Vittorio Raso estradato in Italia e arrestato - vittorio_poli : RT @am_libera67: Ma ve lo ricordate quando #Bonafede scarcerò più di 400 fra mafiosi, camorristi e appartenenti alla 'ndrangheta ? Hanno f… -

Agenzia ANSA

E' stato preso in consegna dalla polizia oggi, al suo arrivo all'aeroporto di Milano - Malpensa, l'italianoRaso, considerato dagli investigatori legato alla 'e destinatario di un ordine di carcerazione per narcotraffico spiccato dall'autorità giudiziaria di Torino. Raso era arrestato lo ...... mentre a presentare l'evento saràSgarbi . Il noto critico d'arte terrà quindi il '... "ostaggio della '", dal Museo Archeologico di Reggio Calabria per esporli all'Expo di Milano . 'Ndrangheta: Vittorio Raso estradato in Italia e arrestato Inserito nell’elenco dei cento latitanti di massima pericolosità del programma speciale di ricerca, era stato localizzato in Spagna ...Condannato a 17 anni e 9 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Oggi la consegna da parte delle autorità spagnole a quelle italiane, con l’a ...