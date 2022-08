Mostra del Cinema di Venezia 2022, addio al muro anti-Covid davanti al red carpet: riapre la sfida all’ultimo selfie con le star (Di giovedì 11 agosto 2022) La 79° Mostra del Cinema di Venezia scalda i motori. Dal 31 agosto al 10 settembre gli occhi di tutto il mondo saranno nuovamente puntati sul Lido di Venzia e la bella notizia, come riporta il Corriere della Sera, è che non ci sarà più il muro anti-Covid posto davanti al red carpet, il cui scopo era quello di evitare gli assembramenti. Ciò vuol dire che il pubblico potrà tornare ad attendere per ore i propri beniamini sperando in un autografo o, ancora meglio, in un selfie. “Nelle sale del Lido si torna a capienza piena, anche se resteranno le prenotazioni tramite la app, come lo scorso anno” si legge sulla fonte. Ma chi arriverà a illuminare la Mostra del Cinema quest’anno? I nomi sono, come sempre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) La 79°deldiscalda i motori. Dal 31 agosto al 10 settembre gli occhi di tutto il mondo saranno nuovamente puntati sul Lido di Venzia e la bella notizia, come riporta il Corriere della Sera, è che non ci sarà più ilposto daval red, il cui scopo era quello di evitare gli assembramenti. Ciò vuol dire che il pubblico potrà tornare ad attendere per ore i propri beniamini sperando in un autografo o, ancora meglio, in un. “Nelle sale del Lido si torna a capienza piena, anche se resteranno le prenotazioni tramite la app, come lo scorso anno” si legge sulla fonte. Ma chi arriverà a illuminare ladelquest’anno? I nomi sono, come sempre, ...

