Monza, Galliani scatenato: ufficiale un altro colpo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Monza della coppia Galliani – Berlusconi non si ferma più, confermandosi probabilmente come la squadra più attiva sul mercato della nostra Serie A, ufficializza un nuovo colpo. Come riportato sulla stessa pagina ufficiale del club lombardo, Pablo Marì è un nuovo calciatore del Monza. calciomercato Monza Marì Il difensore arriva dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto legato all’eventuale permanenza in Serie A del club neopromossa; il riscatto si aggirerebbe attorno ai 5/6 milioni di euro. Un altro colpo, dunque, che rinforza ancor di più la rosa completamente rivoluzionata durante questa sessione estiva di calciomercato. Pablo Marì, classe 1993, durante la scorsa stagione ha militato tra le fila dell’Udinese collezionando 15 ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) Ildella coppia– Berlusconi non si ferma più, confermandosi probabilmente come la squadra più attiva sul mercato della nostra Serie A, ufficializza un nuovo. Come riportato sulla stessa paginadel club lombardo, Pablo Marì è un nuovo calciatore del. calciomercatoMarì Il difensore arriva dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto legato all’eventuale permanenza in Serie A del club neopromossa; il riscatto si aggirerebbe attorno ai 5/6 milioni di euro. Un, dunque, che rinforza ancor di più la rosa completamente rivoluzionata durante questa sessione estiva di calciomercato. Pablo Marì, classe 1993, durante la scorsa stagione ha militato tra le fila dell’Udinese collezionando 15 ...

MilanPress_it : Le dichiarazioni dell'ex ad rossonero - serieAnews_com : ?? #Calciomercato #Monza, approda anche #PabloMarí ?? Ora è ufficiale, c'è il comunicato - AdriJuve64 : Galliani: «Segreto del Monza? I soldi di Berlusconi e la mia passione» - sportface2016 : #Galliani non ha dubbi: “É stato più difficile portare il #Monza in #SerieA che vincere i trofei con il #Milan” - FavataMattia : Tralasciando il mio grande apprezzamento (calcisticamente parlando) per #Icardi, per me al #Monza si potrebbe rilan… -