Mercato Juve, Paratici può far saltare l'affare: la rabbia dei tifosi (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport nell'edizione oggi in edicola, infatti, "dopo gli interessamenti dello scorso inverno, gli Spurs hanno preso informazioni sull'olandese. La Juventus al ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport nell'edizione oggi in edicola, infatti, "dopo gli interessamenti dello scorso inverno, gli Spurs hanno preso informazioni sull'olandese. Lantus al ...

FBiasin : #Kostic alla #Juve: gran bel colpo che certifica l’ottimo mercato dei bianconeri. E se uno pensa “sì ma quanto sta… - Gazzetta_it : Juve, riecco Miretti: tante richieste, perché potrebbe restare - Mirkobest : @max_cromax @GiacomoPiazza5 Esattamente, specializzati di PlayStation. Ma poi credono che il mercato per la Juve è… - junews24com : Depay Barcellona (Mundo Deportivo), rescissione a un passo! Le ultime novità - - Alessan03169940 : @dayfootball1981 Kessié non può essere tesserato dal Barça per via della grave situazione finanziaria del club e po… -