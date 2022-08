Letta lancia i "Demoprogressisti": "Si può vincere" (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Il logo del Pd che sormonta la scritta in campo rosso “Italia Democratica e Progressista”. È il simbolo con cui correrà alle Politiche la lista di centrosinistra voluta dal segretario dem Enrico Letta, che l'ha tenuta a battesimo giovedì pomeriggio a Roma e che raccoglie più di una forza alleata del Nazareno: ci saranno infatti, oltre al Pd, Articolo Uno, Psi e Demos. Prima di svelare la veste grafica della lista progressista, Letta ha ringraziato tutti quelli che hanno contribuito alla sua costruzione, e soprattutto ha additato un obiettivo ambizioso. “”Nessun destino è stato già scritto – ha affermato - insieme siamo in grado di arrivare a essere il 25 settembre la prima lista del paese alle elezioni Politiche". Secondo Letta, infatti, "Questa destra può essere battuta solo dalla lista dei democratici e dei progressisti", una ... Leggi su agi (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Il logo del Pd che sormonta la scritta in campo rosso “Italia Democratica e Progressista”. È il simbolo con cui correrà alle Politiche la lista di centrosinistra voluta dal segretario dem Enrico, che l'ha tenuta a battesimo giovedì pomeriggio a Roma e che raccoglie più di una forza alleata del Nazareno: ci saranno infatti, oltre al Pd, Articolo Uno, Psi e Demos. Prima di svelare la veste grafica della lista progressista,ha ringraziato tutti quelli che hanno contribuito alla sua costruzione, e soprattutto ha additato un obiettivo ambizioso. “”Nessun destino è stato già scritto – ha affermato - insieme siamo in grado di arrivare a essere il 25 settembre la prima lista del paese alle elezioni Politiche". Secondo, infatti, "Questa destra può essere battuta solo dalla lista dei democratici e dei progressisti", una ...

