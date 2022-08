La parabola di Starlink è stata bucata | trovata una falla nel chip che dà accesso al sistema

(Di giovedì 11 agosto 2022) Al ricercatore belga è bastato un circuito stampato del costo di 25 dollari per caricare firmware malevolo nella. Serve però l’fisico e i satelliti non sono compromessi....

Sullo sfondo Gli utentidevono disporre di unasatellitare da 599 dollari , nota come terminale utente, e pagare 110 dollari di canone mensile per utilizzare il servizio a banda ...Wouters ha illustrato come, costruendo un semplice dispositivo dal costo di soli venticinque dollari , è riuscito ad hackerare ladie aver accesso al sistema. "Il nostro attacco ... Starlink, un ricercatore europeo ha hackerato i satelliti di Elon Musk con venticinque dollari Abbiamo provato Starlink, il servizio di connessione ad internet, che funziona con un segnale che arriva dallo spazio, ora anche in Italia.Starlink è uno dei progetti più interessanti e ambiziosi di Elon Musk: si tratta essenzialmente di una rete di satelliti SpaceX che permette di ricevere c ...