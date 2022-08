Incendi in Gironda, le fiamme divorano i boschi in Francia: evacuate migliaia di persone (Di giovedì 11 agosto 2022) Incendi in Gironda: il sudovest della Francia è divorato dalle fiamme che hanno ripreso vigore dalla giornata di martedì 9 agosto. migliaia di persone sono state evacuate. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’arrivo di aiuti provenienti da altri Paesi europei Incendi in Gironda, le fiamme divorano i boschi in Francia Non si placa l’emergenza Incendi in Francia dove il rogo di ingenti dimensioni che si è originato tra Gironda e Landes nel sudovest dello Stato non accenna a placarsi. Il propagarsi delle fiamme ha scatenato un fenomeno di evacuazione di massa. Il paese di Moustey, ad ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 agosto 2022)in: il sudovest dellaè divorato dalleche hanno ripreso vigore dalla giornata di martedì 9 agosto.disono state. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’arrivo di aiuti provenienti da altri Paesi europeiin, leinNon si placa l’emergenzaindove il rogo di ingenti dimensioni che si è originato trae Landes nel sudovest dello Stato non accenna a placarsi. Il propagarsi delleha scatenato un fenomeno di evacuazione di massa. Il paese di Moustey, ad ...

Corriere : Francia, le fiamme devastano la Gironda: 10mila persone evacuate - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Incendi in Francia: nella notte i pompieri impegnati nello spegnimento delle fiamme in Gironda. Vigili del fuoco al lavor… - kiki_viola8 : RT @greenMe_it: Apocalisse di fuoco in Francia, oltre 10mila persone costrette ad abbandonare le case in Gironda - gatta_pantera : RT @Agenzia_Ansa: Incendi in Francia: nella notte i pompieri impegnati nello spegnimento delle fiamme in Gironda. Vigili del fuoco al lavor… - blogsicilia : #notizie #sicilia Francia, incendi in Gironda, evacuate 10 mila persone - -