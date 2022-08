I programmi in tv oggi, 11 agosto 2022: film e attualità (Di giovedì 11 agosto 2022) Su Rai Uno Don Matteo, su Canale 5 Tu mi nascondi qualcosa. Guida ai programmi Tv della serata dell’11 agosto 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 11 agosto 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.20 Chasing Mavericks. Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda – film AVVENTURA – Santa Cruz, California. Il giovane surfista Jay Moriarty viene salvato dal maturo Frosty. Nasce ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 11 agosto 2022) Su Rai Uno Don Matteo, su Canale 5 Tu mi nascondi qualcosa. Guida aiTv della serata dell’11Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 11? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica diil contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Chasing Mavericks. Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda –AVVENTURA – Santa Cruz, California. Il giovane surfista Jay Moriarty viene salvato dal maturo Frosty. Nasce ...

mariannamadia : Aumentare gli stipendi ai docenti perché la scuola pubblica deve essere la scelta di eccellenza per l’educazione: p… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 11 agosto 2022: film e attualità - iWebRadio : Programmi in Onda: Giovedì 11 Agosto 2022 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( tra… - Bigi33040717 : RT @TemaMarco60: Anche questo è stato permesso da chi ha la faccia di merd@ di chiederti il voto #IoNonDimentico #IONONVOTO chi ad oggi nei… - TemaMarco60 : RT @TemaMarco60: Anche questo è stato permesso da chi ha la faccia di merd@ di chiederti il voto #IoNonDimentico #IONONVOTO chi ad oggi nei… -