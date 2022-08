Fiorello | sempre più vicino il suo ritorno in tv ma qualcosa ora preoccupa i fan

fiorellinas : @Fiorello Ti seguo da 33 anni, bello no?? Io,lo trovo bellissimo. 33 anni di stima,ammirazione, affetto, passion… - fiorellinas : @Fiorello che ti dà continuamente stimoli,per essere sempre al passo coi tempi moderni ????????. Le tue donne, sono fan… - mao59 : 10 agosto buon compleanno alla scrittrice Catena Fiorello. ????????? “«Certo che sì »rispose. « E il primo vero amore… - fiorellinas : @Fiorello Ti abbraccio con tutto il mio affetto. Sempre fiera di te ? e di essere una tua grandissima fan, da 33 anni ?. - fiorellinas : @Fiorello Ti penso sempre con tantissimo affetto e ti voglio bene. Sei una persona eccezionale ed un ARTISTA spet… -

Maè stato e saràmolto di più di una semplice spalla! Infatti, la Rai premetantissimo per averlo con lei e, secondo TvBlog , lo showman potrebbe far ritorno in TV molto ...... se da una parte ci sono le coppie che scoppiano, dall'altra ci sono delle coppie che a distanza di tanti anni sonopiù affiatate. Stiamo parlando ad esempio della coppia formata dae ...L'assenza di Fiorello dalla TV sta per colmarsi: sono emersi dettagli sul suo prossimo progetto, ma qualcosa di importante allarma i fan ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...