Europei nuoto Roma 2022 | Barelli | “I ragazzi vogliono emozionare i tifosi nel tempio di casa”

Il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare degli Europei 2022, che hanno preso il via a Roma presso il complesso del Foro Italico: "I primi Campionati Europei dopo le difficoltà legate al Covid-19 sono cominciati questa mattina. Oggi pomeriggio ci saranno le prime finali, parola agli atleti". Barelli ha poi proseguito: "Non è stato facile lavorare negli ultimi tempi per via della pandemia e del caro energia. Tuttavia siamo molto soddisfatti, grazie all'entusiasmo siamo andati avanti ed ora vogliamo fare bene". Infine, sulle emozioni di disputare un evento così importante, il numero uno della FIN ha spiegato: "I ragazzi sono molto contenti di essere protagonisti nel tempio di casa"

