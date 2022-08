Emergenza clima, nei campi perso fino all’80% del raccolto: “Per l’agricoltura un danno superiore a sei miliardi di euro” (Di giovedì 11 agosto 2022) Dal Lazio alla Campania fino alla Puglia e alla Sicilia. I fenomeni atmosferici derivanti dal cambiamento climatico – come trombe d’aria, nubifragi e grandinate – hanno provocato in alcune zone fino all’80% della perdita dei raccolti. Non hanno, inoltre, mitigato i colpi della siccità: lo dice un’analisi Coldiretti. Negli ultimi tre giorni (9, 10 e 11 agosto) in Campania ci sono state almeno cinque violente grandinate che hanno devastato uva, olive e verdure di stagione fra Avellino, Benevento e Caserta. Recente il temporale che si è abbattuto su Monteforte Irpino (Avellino): le piogge torrenziali hanno allagato il centro storico e il primo cittadino Costantino Giordano ha chiesto agli abitanti di non uscire di casa se non per emergenze. Nel Salernitano, invece, una bomba d’acqua ha provocato l’allagamento dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Dal Lazio alla Campaniaalla Puglia e alla Sicilia. I fenomeni atmosferici derivanti dal cambiamentotico – come trombe d’aria, nubifragi e grandinate – hanno provocato in alcune zonedella perdita dei raccolti. Non hanno, inoltre, mitigato i colpi della siccità: lo dice un’analisi Coldiretti. Negli ultimi tre giorni (9, 10 e 11 agosto) in Campania ci sono state almeno cinque violente grandinate che hanno devastato uva, olive e verdure di stagione fra Avellino, Benevento e Caserta. Recente il temporale che si è abbattuto su Monteforte Irpino (Avellino): le piogge torrenziali hanno allagato il centro storico e il primo cittadino Costantino Giordano ha chiesto agli abitanti di non uscire di casa se non per emergenze. Nel Salernitano, invece, una bomba d’acqua ha provocato l’allagamento dei ...

