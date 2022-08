**Elezioni: Calenda, 'ottimista per accordo con Renzi'** (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Vediamo, oggi in giornata decideremo, sono ottimista, spero che si faccia, credo che si farà, le percentuali lasciano il tempo che trovano". Lo ha affermato Carlo Calenda a proposito dell'accordo con Matteo Renzi, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Vediamo, oggi in giornata decideremo, sono, spero che si faccia, credo che si farà, le percentuali lasciano il tempo che trovano". Lo ha affermato Carloa proposito dell'con Matteo, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

carlosibilia : Certo che se #Renzi e #Calenda si alleassero non so che risultato avrebbero alle elezioni, ma di sicuro sarebbero l… - LiciaRonzulli : #Calenda e #Renzi si propongono come i leader di un presunto “terzo polo”. In realtà, uno è europarlamentare eletto… - SkyTG24 : #9agosto Come cambiano i #sondaggi dopo la rottura tra Calenda e il Pd: secondo la rilevazione curata da… - Miti_Vigliero : 'Letta, Renzi, Calenda, Carfagna e Bonino hanno perso l’occasione offerta dal governo Draghi di costruire un’altern… - fisco24_info : Elezioni 2022, Calenda: 'Ottimista per accordo con Renzi': (Adnkronos) - Oggi l'incontro tra i leader di Azione e I… -