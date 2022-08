Disney+ supera per la prima volta Netflix per numero abbonati, in arrivo il piano con spot pubblicitari (Di giovedì 11 agosto 2022) Netflix, per la prima volta, è stato superato per numero di abbonati totali da Disney+ che da dicembre proporrà il piano con spot pubblicitari. Disney+ ha superato per la prima volta Netflix per quanto riguarda il numero di abbonati ai propri servizi a livello globale. Alla fine di giugno, infatti, il servizio ha raggiunto quota 221.1 milioni di utenti iscritti, lasciandosi alle spalle il diretto concorrente che si è fermato a 220.67 milioni. Negli ultimi tre mesi Netflix ha registrato un leggero calo di abbonati, mentre Disney ha potuto sfruttare i servizi di ESPN+ ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 agosto 2022), per la, è statoto perditotali dache da dicembre proporrà ilconhato per laper quanto riguarda ildiai propri servizi a livello globale. Alla fine di giugno, infatti, il servizio ha raggiunto quota 221.1 milioni di utenti iscritti, lasciandosi alle spalle il diretto concorrente che si è fermato a 220.67 milioni. Negli ultimi tre mesiha registrato un leggero calo di, mentre Disney ha potuto sfruttare i servizi di ESPN+ ...

