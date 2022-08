Covid | Bassetti | “Quarantena light asintomatici o in autunno si blocca Paese”

(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Sulla mancata riduzione dellaper i positivi al“c’è il rischio di essere in ritardo, perché non si può pensare di arrivare in, quando ci sarà una possibile ripresa dei contagi, con queste misure di isolamento. Finiamo per paralizzare il”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ricordando che “sono passate ormai 3-4 settimane da quando avevo detto che sarebbe stato il caso di fare una'”. “L’immobilismo del ministero della Salute su questo fronte danneggia soprattutto gli italiani”, avverte. “Rischiare di tenere a casa intante persone asintomatiche non è come ...

