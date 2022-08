newsfinanza : Borsa: Europa tiene nel finale, Milano è la migliore (+0,7%) - fisco24_info : Borsa: Europa tiene nel finale, Milano è la migliore (+0,7%): Spread risale a 206 punti, rendimento italiano torna… - fisco24_info : Borsa: Europa contrastata, bene Wall Street, Milano +0,7%: Spread risale sopra i 205 punti, greggio sopra i 90 doll… - infoiteconomia : Borsa: Europa in ordine sparso, bene futures, Milano +0,7% - fisco24_info : Borsa: Europa in ordine sparso, bene futures, Milano +0,7%: Spread in calo sotto i 205 punti, balzo TotalEnergies,g… -

Piazza Affari Delisting di Cattolica Assicurazioni. Delisting di Coima RES. Produzione industriale a giugno 2022 (ore 11.00). Consensus: +0,2% m/m; +0,8% a/a. FRANCIA. Ci sono, infatti, molte Pmi che non possono accedere direttamente alla borsa, ma hanno la possibilità. Milano, 11 ago - I prezzi al consumo in rallentamento in luglio e, ora, i prezzi alla produzione scesi per la prima volta da due anni e mezzo: negli Stati Uniti si susseguono segnali di rallentamento. Resistono nel finale le principali borse europee a parte Londra (-0,5%), con i listini Usa in rialzo di oltre mezzo punto percentuale. Milano (+0,7%) è la migliore seguita da Madrid (+0,3%), Parigi