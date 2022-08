Barcellona, il giocatore tratta per l’addio: un club di Serie A resta in attesa (Di giovedì 11 agosto 2022) Il mercato in casa Barcellona è rovente: i grandi acquisti effettuati durante gli ultimi mesi da un lato hanno rinforzato notevolmente la rosa a disposizione di Xavi, dall’altro hanno creato la necessità di sfoltire il monte ingaggi. Chi, su tutti, potrebbe lasciare definitivamente i blaugrana è Memphis Depay, che nelle ultime ore sembra esser sempre più lontano dalla Spagna. Come documentato da Nicolò Schira l’attaccante olandese, nella giornata odierna, avrebbe incontrato il club del presidente Laporta per parlare della possibile risoluzione del contratto che lo lega al Barca. Memphis Depay Sul calciatore classe 1994 resta vivo l’interesse della Juventus; la Vecchia Signora è alla ricerca di una spalla per il bomber Dusan Vlahovic e Depay sembra rappresentare il profilo perfetto. Ciò che renderebbe possibile l’approdo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) Il mercato in casaè rovente: i grandi acquisti effettuati durante gli ultimi mesi da un lato hanno rinforzato notevolmente la rosa a disposizione di Xavi, dall’altro hanno creato la necessità di sfoltire il monte ingaggi. Chi, su tutti, potrebbe lasciare definitivamente i blaugrana è Memphis Depay, che nelle ultime ore sembra esser sempre più lontano dalla Spagna. Come documentato da Nicolò Schira l’attaccante olandese, nella giornata odierna, avrebbe incontrato ildel presidente Laporta per parlare della possibile risoluzione del contratto che lo lega al Barca. Memphis Depay Sul calciatore classe 1994vivo l’interesse della Juventus; la Vecchia Signora è alla ricerca di una spalla per il bomber Dusan Vlahovic e Depay sembra rappresentare il profilo perfetto. Ciò che renderebbe possibile l’approdo ...

andreamusso97 : RT @AJGNewsOfficial: ???? Tra sabato e domenica il #Barcellona deciderà se liberare a cuore leggero #Depay. La #Juventus aspetta il giocatore… - ZonaBianconeri : RT @VitoGirolamo27: ????????#Depay-#Juve contatti sempre più frequenti: il giocatore è in trattativa con il #Barcellona per liberarsi, e i #b… - VitoGirolamo27 : ????????#Depay-#Juve contatti sempre più frequenti: il giocatore è in trattativa con il #Barcellona per liberarsi, e… - davj1ang : RT @VincenzoCund: È attesa per oggi la rescissione del contratto di #Depay con il #Barcellona ??????????? Dopo ci sarà il vero e proprio via li… - RobertoSardo1 : RT @MatthijsPog: ?? Improvviso stop nel dialogo tra la Juve e Depay. Lo ha chiesto il giocatore, attraverso il suo rappresentante, l’avvocat… -