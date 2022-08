Atalanta | TMW | “Attenzione alla posizione di Malinovskyi”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 11 agosto 2022)- L’continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. I Bergamaschi debutteranno al Marassi, contro la Sampdoria alle ore 18:30, il 13 Agosto. L’continua il suo mercato, in entrata seguendo altri obbiettivi oltre l’acquisto di Lookman e Ederson. Il mister dei Bergamaschi, Gianpiero Gasperini non è assolutamente felice del mercato in entrata dei Nerazzurri. Infelicità partita anche dopo la cessione quasi sicura di Remo Freuler, al Nottingham Forrest.che, lo Svizzero non è l’unico obbiettivo del club Inglese, neo promosso in Premier League. Ora occhiodi Ruslan. L’ucraino non è incedibile,al mercato. Potrebbe essere lui il ...