Asse col Pd o andare da soli? Il bivio del M5s in Sicilia: faccia a faccia sul programma con la candidata Chinnici per decidere sull’alleanza (Di giovedì 11 agosto 2022) Da Caterina Chinnici con nove ultimatum come le richieste che Giuseppe Conte fece a Mario Draghi. “Saremo intransigenti”, assicura Nuccio Di Paola, il referente Siciliano del M5s che oggi si presenterà alla candidata del centrosinistra, eurodeputata del Pd e vincitrice delle primarie, con nove temi stilati da un gruppo di lavoro per sottoporli come estremo tentativo per salvare la coalizione giallorossa, almeno nell’isola. Un passaggio delicatissimo per Di Paola che si trova a rappresentare un Movimento di fatto dilaniato da settimane e in particolar modo da quando, con le dimissioni del presidente Nello Musumeci, si è concretizzato l’election day: si voterà il 25 settembre anche per le regionali Siciliane, inizialmente previste a novembre. Ma si può votare nello stesso giorno una coalizione che è unita a Palermo ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Da Caterinacon nove ultimatum come le richieste che Giuseppe Conte fece a Mario Draghi. “Saremo intransigenti”, assicura Nuccio Di Paola, il referenteno del M5s che oggi si presenterà alladel centrosinistra, eurodeputata del Pd e vincitrice delle primarie, con nove temi stilati da un gruppo di lavoro per sottoporli come estremo tentativo per salvare la coalizione giallorossa, almeno nell’isola. Un passaggio delicatissimo per Di Paola che si trova a rappresentare un Movimento di fatto dilaniato da settimane e in particolar modo da quando, con le dimissioni del presidente Nello Musumeci, si è concretizzato l’election day: si voterà il 25 settembre anche per le regionaline, inizialmente previste a novembre. Ma si può votare nello stesso giorno una coalizione che è unita a Palermo ma ...

