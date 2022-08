Arbitri & Arbitri – Sarà Michael Fabbri a dirigere Verona-Napoli (Di giovedì 11 agosto 2022) , gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 Il Napoli farà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 11 agosto 2022) , gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 Ilfarà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Martial-Depay, Max scarta il regalo ?? Toro: caos per Vlasic, poi l'accordo ?? A… - Gazzetta_it : Rocchi apre al futuro: più Var e fuorigioco, maggiore severità per rigori e tecnici #arbitri #SerieA - FalcionelliFede : RT @AIA_it: Clicca sul seguente link, per vedere la video intervista con il neo immesso alla CAN Daniele Perenzoni, che parla di come i gio… - logotetam : @xanderson74 @MariaNerazzurra Ed in entrambi i casi,l'operato degli arbitri è stato eccellente. Ciò vuol dire che,… - alexcheche11 : Quando ha detto che gli arbitri fanno quello che vogliono ha toccato un nervo scoperto e questo ha urtato molto Rub… -