Anticipazioni Un altro domani | Carmen sotto choc

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 11 agosto 2022), nel corso delle prossime puntate di Un, si ritroverà di fronte ad un difficile bivio e dovrà capire cosa fare. Stando alledella soap opera di Canale 5, la giovane parteciperà ad un rituale notturno in fabbrica in compagnia di Kiros, Mabalé e gli altri operai. La serata, però, finirà in tragedia in quanto improvvisamente scoppierà un incendio e un uomo perderà la vita. La vittima sarà Bernardo Maqueda, ma Francisco dirà alle autorità di non conoscerlo. Poco dopo,riferirà che Mabalé è stato l'ultimo ad entrare nella stanza dove è divampato l'incendio e, suo malgrado, condannerà il ragazzo all'arresto. Dal canto suo, Victor deciderà di indagare sul conto di Francisco e sui suoi rapporti con Bernardo Maqueda dal momento che, nonostante l'imprenditore abbia ...