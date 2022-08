Anche tu vai sempre al bagno con il tuo smartphone? Interrompi subito questa pessima abitudine (Di giovedì 11 agosto 2022) Se Anche tu vai sempre in bagno con lo smartphone dei smettere subito. Si tratta di una pessima abitudine che può causarti solo problemi. Un’abitudine che tantissime persone hanno è quella di andare al bagno con lo smartphone. Non sapete però quanti pericoli si possono nascondere dietro questo modo di fare, apparentemente innocuo. Ecco perché L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 11 agosto 2022) Setu vaiincon lodei smettere. Si tratta di unache può causarti solo problemi. Un’che tantissime persone hanno è quella di andare alcon lo. Non sapete però quanti pericoli si possono nascondere dietro questo modo di fare, apparentemente innocuo. Ecco perché L'articolo NewNotizie.it.

FraNapoli93 : @Chiariello_CS @FrancoMater2 CAPOLAVORO FINANZIARIO Cit. Vai che anche quest’anno saremo competitivi per lo scudet… - Gaia81_0 : @Ienaridens2 @chiaradicebugie appunto, lo becchi al tamp dopo... quindi al max vai in giro da + 2gg... voi invece a… - SerenaBellavita : RT @vikiluda: @AntonelloAng incredibile : lo dice anche l'operatore ecologico ...??????????ma vai a cagare va ! - c_id69 : @RobyMassaSSL @DeodatoRibeira @ViVilaVitaOra 10 euro? Esco di casa compro le sigarette per me e mia moglie 10 euro… - tequi3 : @roberto_picozzi @FioriFlavio @radiosilvana Starbukcs non ha come emblema l'espresso ma il frappuccino e il caffè a… -