Vecchia Paullese | il sindaco di Mediglia lancia l’allarme | «Va messa in sicurezza»

Un motociclista di 48 anni è morto questa mattina all'alba in un incidente con un'auto, avvenuto intorno alle 5.25 a Mediglia, sulla, nel Milanese. Gravissime le condizioni della donna alla guida dell'auto, una 35enne portata con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza. Il sindaco di Mediglia, Gianni Fabiano, "parte all'attacco" per mettere definitivamente in sicurezza la Vecchia Paullese. Il nastro d'asfalto, infatti, è stata negli anni teatro di incidenti anche ...Dopo Nenad Gajic, 48 anni, morto a Mediglia, altri due motociclisti gravi in scontri su Emilia e vecchia Paullese ...