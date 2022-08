Udinese, Makengo: «Vogliamo mettere in difficoltà il Milan. Io? Un po’ Asamoah e un po’ Kanté» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il centrocampista dell’Udinese Makengo ha parlato in vista della sfida contro il Milan e delineato gli obiettivi stagionali Ai microfoni di Sportitalia, il centrocampista francese dell’Udinese Makengo ha parlato con la prospettiva Milan e, più in generale, della stagione personale e di squadra. Ecco le sue parole: LE PAROLE – «L’obiettivo è andare a San Siro per fare una grande prestazione e metterli in difficoltà, siamo pronti. Per la stagione, non ci poniamo limiti, vedremo dove arriveremo., Personalmente so che devo ancora crescere per affermarmi. Le mie caratteristiche? Un po’ Asamoah e un po’ Kanté». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il centrocampista dell’ha parlato in vista della sfida contro ile delineato gli obiettivi stagionali Ai microfoni di Sportitalia, il centrocampista francese dell’ha parlato con la prospettivae, più in generale, della stagione personale e di squadra. Ecco le sue parole: LE PAROLE – «L’obiettivo è andare a San Siro per fare una grande prestazione e metterli in, siamo pronti. Per la stagione, non ci poniamo limiti, vedremo dove arriveremo., Personalmente so che devo ancora crescere per affermarmi. Le mie caratteristiche? Un po’e un po’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

