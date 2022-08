“Tuo da quando ti ho vista e per sempre” Nessuno l’ha mai amata così (Di mercoledì 10 agosto 2022) quando è circolata la notizia della morte di Olivia Newton-John, indimenticabile Sandy di Grease (e non solo, ricordiamolo), meravigliosa attrice, cantante e ballerina, una della prime artiste a 360 gradi degli anni ‘70, ben prima di Madonna, J-Lo e tante altre, il mio primo pensiero è andato a lui. A Danny Zuko- John Travolta, suo partner nel film cult, suo grandissimo amico nella vita reale per oltre 40 anni. Lui che l’aveva vista e voluta fin dal primo momento per quel ruolo, nonostante fosse più giovane di lei di 6 anni. Lui già famoso, grazie al successo de La febbre del sabato sera, lei molto meno, ma perfetta per la dolce, timida e luminosa Sandy. Lui che l’ha convinta alla fine, vincendo le sue reticenze, e ha avuto ragione. In tanti hanno sognato da subito una storia d’amore tra John e Olivia anche al di fuori dal set, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 agosto 2022)è circolata la notizia della morte di Olivia Newton-John, indimenticabile Sandy di Grease (e non solo, ricordiamolo), meravigliosa attrice, cantante e ballerina, una della prime artiste a 360 gradi degli anni ‘70, ben prima di Madonna, J-Lo e tante altre, il mio primo pensiero è andato a lui. A Danny Zuko- John Travolta, suo partner nel film cult, suo grandissimo amico nella vita reale per oltre 40 anni. Lui che l’avevae voluta fin dal primo momento per quel ruolo, nonostante fosse più giovane di lei di 6 anni. Lui già famoso, grazie al successo de La febbre del sabato sera, lei molto meno, ma perfetta per la dolce, timida e luminosa Sandy. Lui checonvinta alla fine, vincendo le sue reticenze, e ha avuto ragione. In tanti hanno sognato da subito una storia d’amore tra John e Olivia anche al di fuori dal set, ...

