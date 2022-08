Traffico Roma del 10-08-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 agosto 2022) LuceverdeDi nuovo buon pomeriggio dalla redazione valori dinon elevati sul Raccordo Anulare abbiamo ancora rallentamenti con possibili coda in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina Ardea ti resta qualche problema sulla stessa via Appia penalizzata da lavori da incolonnamenti tra il raccordo Ciampino nelle due direzioni la polizia locale Ci segnala un incidente nella zona di Ottavia via di Casal del Marmo all’altezza di via Rocco Pagliara possibili disagi incidente anche alla Borgata Finocchio sulla Casilina nei pressi di via Serradifalco altro incidente in Prati all’incrocio tra via Germanico un quarto incidente nella zona dell’Euro sulla Laurentina nei pressi di via del Serafico con rallentamenti di lieve entità in direzione del centro via Aurelia Antica ancora chiusa per un incendio tra Largo Tommaso perassi e largo Don Luigi ...