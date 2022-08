Soldi, cosa proprio non torna: Draghi finisce nel mirino dei giudici (Di mercoledì 10 agosto 2022) Che ne sarà del Pnrr senza Draghi? È questo il grande dilemma che aleggia sulla campagna elettorale e che si prepara a diventare, chiunque andrà a Palazzo Chigi, il tormentone autunnale degli orfani dell'ex premier, convinti che senza la sapienza e la capacità di Super Mario il monumentale Piano a cui è appeso il futuro dell'Italia andrà inevitabilmente a rotoli. Un destino ineluttabile? Staremo a vedere. Prima di interrogarci su cosa accadrà, però, bisognerebbe capire bene cosa è accaduto. Già perché a guardare con un po' più di attenzione ci si accorge facilmente che le cose non sono affatto andate così bene come qualcuno vuol farci credere. Per carità, le crocette sulle caselle degli obiettivi sono tutte al loro posto. Il governo ha fatto i compiti. E l'erogazione della seconda tranche di risorse da parte della Ue ne è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Che ne sarà del Pnrr senza? È questo il grande dilemma che aleggia sulla campagna elettorale e che si prepara a diventare, chiunque andrà a Palazzo Chigi, il tormentone autunnale degli orfani dell'ex premier, convinti che senza la sapienza e la capacità di Super Mario il monumentale Piano a cui è appeso il futuro dell'Italia andrà inevitabilmente a rotoli. Un destino ineluttabile? Staremo a vedere. Prima di interrogarci suaccadrà, però, bisognerebbe capire beneè accaduto. Già perché a guardare con un po' più di attenzione ci si accorge facilmente che le cose non sono affatto andate così bene come qualcuno vuol farci credere. Per carità, le crocette sulle caselle degli obiettivi sono tutte al loro posto. Il governo ha fatto i compiti. E l'erogazione della seconda tranche di risorse da parte della Ue ne è la ...

