Salvati dal macello, 130 maiali e cinghiali condannati all'abbattimento: "Salviamoli" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Salvati già una volta dal macello, 130 tra maiali e cinghiali rischiano di nuovo la vita: l'Asl Roma 1 ha infatti deciso per l'abbattimento degli esemplari ospiti del santuario La Sfattoria degli ultimi, in via Arcore, a Roma nord, nell'ambito del contenimento della peste suina. A comunicarlo, l'8 agosto, gli stessi responsabili del rifugio, con un post pubblicato su Facebook. La decisione dell'azienda sanitaria dipende dal fatto che i suini e gli ungulati si trovino nella zona rossa delineata nello scorso mese di maggio, e questo nonostante tutti gli animali ospitati dalla Sfattoria siano microchippati, sani e non destinati al consumo alimentare. La peste suina non è una zoonosi, e non risulta quindi contagiosa o pericolosa per l'uomo, per questo quanto sancito dall'Asl appare quantomai discutibile e ha già sollevato ...

