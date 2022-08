Rita Ora e Taika Waititi sposi: il matrimonio (quasi) segreto a Londra (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fiori d’arancio per Rita Ora e Taika Waititi. Questo weekend la cantante e il regista si sarebbero detti sì alla presenza di familiari e pochi selezionati amici. Un matrimonio quasi segreto a Londra, seguito da un breve soggiorno a Parigi prima di tornare al lavoro negli States. A confermare le voci riportate da The Sun, secondo cui «è stata una cerimonia davvero intima e super speciale per tutti lì», è stata la stessa cantante che dalla città dell’amore ha condiviso alcuni scatti in cui mostra una fede d’oro all’anulare. «Momenti che mi sono dimenticata di condividere dal weekend e alcuni da Parigi che amo e che mi era completamente dimenticata di pubblicare» spiega Rita Ora. Anche Waititi sarebbe stato sorpreso con un anello ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fiori d’arancio perOra e. Questo weekend la cantante e il regista si sarebbero detti sì alla presenza di familiari e pochi selezionati amici. Un, seguito da un breve soggiorno a Parigi prima di tornare al lavoro negli States. A confermare le voci riportate da The Sun, secondo cui «è stata una cerimonia davvero intima e super speciale per tutti lì», è stata la stessa cantante che dalla città dell’amore ha condiviso alcuni scatti in cui mostra una fede d’oro all’anulare. «Momenti che mi sono dimenticata di condividere dal weekend e alcuni da Parigi che amo e che mi era completamente dimenticata di pubblicare» spiegaOra. Anchesarebbe stato sorpreso con un anello ...

