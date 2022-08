Renzi: "Accordo con Calenda possibile, pronto a fare un passo indietro sulla leadership. Se andremo bene, Draghi può tornare a Palazzo Chigi" (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Ci sarà l'Accordo con Azione? Ho detto che domani vedrò Calenda, se son rose fioriranno". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervistato da Massimo Giannini durante <em>30 minuti al Massimo. "</em>Prima mettiamoci d'Accordo sul Terzo Polo e poi vediamo - ha aggiunto l'ex Premier -. Il progetto politico ha la priorità, la leadership è l'approdo finale. Io non ho alcun problema ma prima bisogna decidere lo scenario". Leggi su lastampa (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Ci sarà l'con Azione? Ho detto che domani vedrò, se son rose fioriranno". Così Matteo, leader di Italia Viva, intervistato da Massimo Giannini durante 30 minuti al Massimo. " Prima mettiamoci d'sul Terzo Polo e poi vediamo - ha aggiunto l'ex Premier -. Il progetto politico ha la priorità, laè l'approdo finale. Io non ho alcun problema ma prima bisogna decidere lo scenario".

